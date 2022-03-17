Kartal Belediyesi 3. Ulusal Kısa Film Festivali’ne Katılan Filmlerin Gösterimleri Başladı

Kartal Belediyesi tarafından bu yıl 3.sü düzenlenen Ulusal Kısa Film Festivali’ne katılan filmler beyazperde ile buluştu. Kartal Belediyesi 3. Ulusal Kısa Film Festivali’nde yarışma seçkisi 12 film ile festival seçkisi 16 filmin gösterimi başladı. Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seansta festivale katılan 12 kısa filmin yanı sıra festival seçkisi 16 film de beyazperde ile buluştu. İlk olarak 14 Mart Pazartesi günü Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gösterilen kısa filmler, 15 Mart Salı günü Hasan Ali Yücel ve Soğanlık Kültür Merkezi’nde, 16 Mart Çarşamba günü Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde ve 17 Mart Perşembe günü Hasan Ali Yücel ve Soğanlık Kültür Merkezi‘nde gösterildi.

Basın Bülteni

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