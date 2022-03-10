Hayatla Barış: Milli Gururumuzun Hayatı Film Oluyor

Ülkemizde son yıllarda ivme kazanan ve sinemasever seyircilerin büyük ilgi gösterdiği biyografi filmlerinin en yeni halkası bu kez yaşayan bir isimle beyazperdeye taşınıyor. Sporun pek çok dalında ama özellikle futbolda kazandığı üst düzey başarılarla Türkiye’de ve dünyada “Ampüte Messi” olarak anılan Barış Telli’nin ilham veren hayatı, 4 Story Production tarafından Hayatla Barış ismiyle sinema filmi haline getiriliyor. Film, sonbaharda vizyona girecek. Henüz dört yaşında, oyun oynarken peşinden koştuğu top yüzünden sağ bacağını kaybeden Barış Telli, küçücük bir çocukken hayatını, hayallerini altüst eden engelinin kendisine engel olmasına izin vermedi.

Basın Bülteni

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