Adanış: Kutsal Kavga’nın Görkemli Gala Gecesi

Adanış: Kutsal Kavga filmi 09 Mart Çarşamba akşamı Levent Cinemaximum Kanyon Sineması’nda gerçekleştirilen muhteşem gala gecesiyle seyirciyle buluştu. Büyük ilgi gören organizasyonda Türkiye’nin en iddialı aksiyon filmini izlemek üzere seyirci salonlara adeta akın etti. Filmin senaryo yazarı ve başrol oyuncusu Baki İlhan, davetlilere “Türk sinema tarihinin en iddialı en iyi aksiyon filmini çekmeye karar verdik ve bugün buradayız.” sözleriyle seslendi.

Basın Bülteni

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İsmail Filiz



İsmail Filiz – Baki İlhan



Baki İlhan / Serdar Deniz

