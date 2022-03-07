04 – 06 Mart 2022, Hafta Sonu Gişe Verileri

04 – 06 Mart 2022, Hafta Sonu (Weekend) Gişe Verileri için tıklayınız. Bu listelerden alıntı veya kopyalama yapıldığında kaynak olarak Haftalık Antrakt Sinema Gazetesi’nin gösterilmesi rica olunur.



04 Mart – 10 Mart 2022 gösterim haftasında açık olan lokasyonlardaki 2.280 perdenin %69’unu kaplayan Bergen (%40) ve The Batman (%29)’i üç günde Türkiye genelinde toplam 1.046.723 adet biletli izleyici sinemada izledi. Bergen, üç günlük bilet satış kapasitesinin %49’una ulaşarak uzun bir aradan sonra yerli filmler içinde en yüksek doluluk oranını yakalayan film oldu.