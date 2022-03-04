26. Türkiye Almanya Film Festivali Başlıyor

26. Türkiye Almanya Film Festivali, 11 Mart Cuma akşamı Bergen filminin galası ile başlıyor. Claudia Tronnier, Perihan Savaş ve Ahmet Boyacıoğlu‘na onur ödülü verilecek festivalin açılışına Bergen filminin yapımcısı Mine Şengöz, oyuncuları Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran ve Nergis Öztürk katılacak. Nürnberg Anakent Belediye Başkanı Marcus König ve Belediye Başkanı Julia Lehner, FIPRESCI – Uluslarası Film Eleştirmenleri Federasyonu Genel Sekreteri Klaus Eder törenin onur konukları arasında bulunuyor.

Basın Bülteni

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