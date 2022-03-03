Haftalık Seans Bilgileri, 04 – 10 Mart 2022

Gösterimdeki filmlerin 04 – 10 Mart 2022 seansları için tıklayınız. (Listeler eksiksiz değildir, bu salonlar ve seanslar dışında da gösterimler olabilir. Listelerden alıntı veya kopyalama yapıldığında kaynak olarak Haftalık Antrakt Sinema Gazetesi‘nin gösterilmesi rica olunur.)



Dağıtımdaki sinema filmi sayısı: 52 (28 yabancı, 24 Türkiye yapımı)

Bu hafta ilk kez vizyona çıkartılan film sayısı: 4 (2 yabancı, 2 Türkiye yapımı)

Açık olan sinema kompleksi sayısı: 404

Gösterim yapılan toplam perde/salon sayısı: 2.280

Bölünen perde/salon sayısı: 1.045 %45

Dublaj, alt yazı ve orijinal dilde gösterim oranları: DUB: %32, SUB: %22, OD: %46

Gösterim yapılan il sayısı: 79 + Kıbrıs ilçe sayısı: 223 (Kars ve Ardahan’da gösterim yok)

Film dağıtımı yapan şirket sayısı: 13

Toplam perde programlama sayısı: 3.325

7 günde toplam uygulanacak seans sayısı: 67.990 (ekstra cuma, cumartesi, pazar seansları 150 dahil)

Haftanın toplam bilet satışı üst limiti: 7.803.200 adet

3D formatıyla gösterim yapacak perde sayısı: 9 perde

Blu-Ray formatıyla gösterim yapacak perde sayısı: 56 perde

Yanı sıra:

Bu hafta ‘The Batman’ toplam 19.404 seansla gösteriliyor. Bir günde 347 bin, haftalık 2,4 milyonluk bilet satışı potansiyeline sahip. (75 il, 193 ilçe, 361 lokasyon) 23.961 seansta gösterilecek ‘Bergen’ ise günlük 459 bin, haftalık 3,2 milyonluk potansiyeli var. (78 il, 205 ilçe, 370 lokasyon) 4 Mart – 10 Mart 2022 gösterim haftasında açık olan lokasyonlardaki 2.280 perdenin %69’unu bu iki film kaplıyor. (Bergen %40, The Batman %29)