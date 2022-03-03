Patrick W. Graham ile Majid Panahi’nin yönettiği ve Ahmet Melih Yılmaz, Gonca Vuslateri, Mehmet Usta ile Nilay Erdönmez’in oynadığı Dövüş Horozu (Game Birds), önümüzdeki aylarda ????? dağıtımıyla Unified Field Media tarafından vizyona çıkarılıyor.

İntikam almak düşündüğünden daha zordur.