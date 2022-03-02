Kısa Filmleri Seyirciyle Buluşturan İFSAK 28. Kısa Film Festivali Başlıyor

Bu yıl 28. kez düzenlenecek olan İFSAK Kısa Film Festivali, 07 – 13 Mart 2022 tarihleri arasında Taksim’de bulunan Fransız Kültür Merkezi salonunda gerçekleşecek. Festival kapsamında Ulusal, Uluslararası, Göç Temalı bölümler yer alacak. Özel gösterimler ve söyleşilerle, sinemacılar ve izleyiciyi buluşturacak festivalde ayrıca İFSAK Sinema Emek Ödülü de sahibini bulacak. Festivalin ulusal bölümü, yarışmada ön elemeyi geçen filmlerden oluşuyor. Belgesel, Canlandırma, Deneysel ve Kurmaca kategorilerinde katılan 157 filmden ön elemeyi geçen 38 kısa film değerlendirilerek kategorilerinde en iyi seçilen filmler belirlenecek.

Basın Bülteni

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Program

