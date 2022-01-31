Doğmamış (Yönetmen: Tal Lazar)

Tal Lazar’ın yönettiği ve Manni L. Perez, Chris Bellant, Jesse R. Tendler, Brian David Tracy, Clifton Samuels, Carys McGrory, Deborah Stile, Dameka Hayes, Richey Nash ile Asher Edgecliffe Johnson’un oynadığı Doğmamış (The Unborn), önümüzdeki aylarda CJ ENM dağıtımıyla Karavan Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Eski bir fabrikada garip ve esrarengiz açıklanamayan çeşitli olaylar yaşanmaktadır. İki güvenlik görevlisi fabrikada yaşanan korkunç olaylarla mutlaka yüzleşmek zorundadırlar. Gelecekte anne olacak Tiffany ve ona gizlice aşık olan Joey. Birilerinin hem Tiffany’nin doğmamış çocuğu için, hem de Joey için ölümcül planları vardır.