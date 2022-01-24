Sinematek / Sinema Evi’nin 3 Aylık Yeni Programı Seyirciyle Buluşmaya Hazır

Sinema tarihinin ve günümüz sinemasının mihenk taşı filmlerine yakından bakmayı hedefleyen Sinematek / Sinema Evi’nin yeni programı 01 Şubat – 30 Nisan 2022 tarihleri arasında Onat Kutlar Sinema Salonu’nda seyirciyle buluşacak. Yeni programda Luis Bunuel Toplu Gösterimi’nin yanı sıra, bir Mark Cousins Seçkisi, Türkiye’den Belgeseller ve Bağımsız Türkiye Sineması’nın öne çıkan filmleri yer alıyor. Sinema tarihinin en zeki, eleştirel, radikal, mizahi, kışkırtıcı ve yaratıcı yönetmenlerinden biri sayılan Luis Bunuel’in en önemli yapıtları, beyazperdede hep birlikte keşfedilmek ya da yeniden hatırlamak isteyenleri bekliyor.