Ayberk Pekcan’ı Kaybettik

Sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü hayatını kaybetti. 22 Mayıs 1970′de Mersin’de doğan Pekcan, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalı’nı bitirdi, İstanbul’da oyunculuk kariyerine başladı. Aşk ve Devrim adlı filmiyle 23. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü alan Pekcan, Şeytan Bunun Neresinde, Abdülhamit Düşerken, Neredesin Firuze, Ali’nin Sekiz Günü, Kış Uykusu, Mustang ve Saç adlı sinema filmlerinde ve onlarca TV dizisinde oynadı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederi ailesine sabırlar dileriz.