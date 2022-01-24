Fatma Girik’i Kaybettik

Sinemamızın sevilen oyuncusu, menekşe gözlü yıldızı Fatma Girik, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü hayatını kaybetti. 1942 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Fatma Girik, Seyfi Havaeri’nin yönettiği Leke adlı filmle sinemaya başladı. Hatırlanan filmleri arasında Ömrümün Tek Gecesi, Mahalleye Gelen Gelin, Avare Mustafa, Badem Şekeri, Beş Şeker Kız, Keşanlı Ali Destanı, Namusum İçin, Karakolda Ayna Var, Yaprak Dökümü, Ezo Gelin, Boş Beşik, Kara Peçe, Sevenler Ölmez, Menekşe Gözler, Şoför Nebahat, Kızgın Toprak, Kambur, Kuma, Acı, Ağrı Dağı Efsanesi, İntikam Meleği gibi filmler var. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.