Yaşar Aydaş’ı Kaybettik

Bağlama ve kaval sanatçısı Yaşar Aydaş, 23 Ocak 2022 Pazar günü hayatını kaybetti. 1936 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Aydaş, babasının memuriyeti nedeniyle ilkokulu Bolu’nun Göynük ilçesinde bitirdi. Ortaokul yıllarında başlayan saz çalma tutkusu nedeniyle liseden ayrılmak zorunda kaldı. Halk müziğine bilinçli olarak, 1953 – 1954 yıllarında halkevlerinde Ferruh Arsunar’ın korosunda, bağlama çalarak başladı. Yaşar Aydaş, yönetmenliğini Semih Evin’in gerçekleştirdiği 1971 yılı yapımı Keloğlan ve Yedi Cüceler adlı filmin müziklerine katkıda bulundu. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.