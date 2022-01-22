Trabzonlu Aileler, Kesişme: İyi ki Varsın Eren’le Buluştu…

Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi tüm Türkiye’de büyük ilgi görüyor. Trabzon Dernekler Federasyonu (TDF) da, 200 aileyi filmle buluşturdu. TRT ortak yapımı olan filmin İstanbul Airport AVM Sineması’nda düzenlenen özel gösterimine, Eren Bülbül’ü canlandıran Rahman Beşel, şehit Fethi Sekin karakterini oynayan Kemal Balıbaş, aynı saldırıda şehit düşen kahraman Astsubay Ferhat Gedik’in eşi Cemile Gedik ile çocukları Perizat Kayra Gedik, Alp Koray Gedik ve Eren Bülbül’ün kardeşleri katıldı.

Basın Bülteni

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İsmail Şatıroğlu – Rahman Beşel



Rahman Beşel – İsmail Şatıroğlu



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