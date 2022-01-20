Haftalık Seans Bilgileri, 21 – 27 Ocak 2022

Gösterimdeki filmlerin 21 – 27 Ocak 2022 seansları için tıklayınız. (Listeler eksiksiz değildir, bu salonlar ve seanslar dışında da gösterimler olabilir. Listelerden alıntı veya kopyalama yapıldığında kaynak olarak Haftalık Antrakt Sinema Gazetesi‘nin gösterilmesi rica olunur.)



Dağıtımdaki sinema filmi sayısı: 57 (32 yabancı, 25 Türkiye yapımı)

Bu hafta ilk kez vizyona çıkartılan film sayısı: 8 (5 yabancı, 3 Türkiye yapımı)

Açık olan sinema kompleksi sayısı: 399

Gösterim yapılan toplam perde/salon sayısı: 2.284

En az bir gösterim için yapılan toplam film programlaması: 3.494

Yalnızca bir film gösterimi yapılcak perde sayısı: 1.074 (salon bölünme oranı %53)

Dublaj, alt yazı ve orijinal dilde gösterim oranları: DUB: %27, SUB: %20, OD: %53

Gösterim yapılan il sayısı: 80 (Kıbrıs dahil)

Film dağıtımı yapan şirket sayısı: 15

Toplam haftalık uygulanacak seans sayısı: 85.258 (Cuma-Cumartesi dahil, 69)

Türkiye haftalık toplam bilet satış kapasitesi: 9.935.695 bilet

3D formatıyla gösterim yapacak perde sayısı: 225 perde

Blu-Ray formatıyla gösterim yapacak perde sayısı: 58 perde