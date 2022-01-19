Ebru Delibaş’ın yönettiği ve Bülent Çelik, Duygu Yıldırım, Erdem Delibaş ile Mirac Kaya’nın oynadığı Maric, 04 Mart 2022′de CJ ENM dağıtımıyla Queen Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Gizem aranjör genç bir kadındır, Serdar ise oyunculuk yapmaktadır. Evlilikleri 5. yılına yaklaşan çiftin çocukları olmamaktadır. Serdar’ın tuhaf davranışlar sergilediğini fark eden Gizem ufak bir tatil ayarlar. Ancak gittikleri yerde Serdar’ın bu tuhaf davranışlar gittikçe artar. Çare arayan çift kendilerini kimsenin yaşamadığı, ıssız Lübbey köyünde bulur. Burada suçlulara ceza vermeyi görev edinmiş cin kabilesi Maric ile karşı karşıya kalırlar.