Gişe Lideri Kesişme: İyi ki Varsın Eren’e İstanbul’da Özel Gösterim

Vizyona girdiği ilk iki haftada gişe rekoru kıran ve büyük bir başarıya imza atan TRT ortak yapımı Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi için 21 Ocak Cuma akşamı bir özel gösterim düzenleniyor. Trabzon Dernekleri Federasyonu’nun İstanbul Airport AVM’de üyeleri için düzenleyeceği bu özel gösterime, Trabzon Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Şatıroğlu ile filmin başrol oyuncuları Rahman Beşel (Eren Bülbül), Alayça Öztürk (Cemile Gedik), Mutlunur Lafçı (Ayşe Bülbül) katılacak.

Basın Bülteni

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