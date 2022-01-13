Sabancı Vakfı’nın Yeni Dünyada Yeni Meslekler Temasıyla Düzenlediği 6. Kısa Film Yarışması’nın Kazananları Belli Oldu

Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla bu sene altıncısını düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu. “Yeni Dünyada Yeni Meslekler” temasıyla bu yıl yine online düzenlenen yarışmanın ödül töreni Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’ın ev sahipliğinde ve Zeynep Atakan’ın sanat yönetmenliğinde gerçekleşti. Jüri üyeleri ve yarışmacıların online bağlandığı, pek çok sanatseverin Sabancı Vakfı’nın YouTube hesabından takip ettiği canlı yayında ödüller sahiplerini buldu. Ziyaretçi filmiyle birinci olan Zafer Geyikçi’nin ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı açıkladı.

Basın Bülteni

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Ödüller:

Birincilik Ödülü (25.000 TL): Ziyaretçi (Zafer Geyikçi)

İkincilik Ödülü (20.000 TL): Kırmızı Elbise (Emre Sezgin)

Üçüncülük Ödülü (15.000 TL): Yâren (Said Sakıp Demir)

Mansiyon Ödülü: Sufle (Efe Tuncay), Kadraja Girmeyen Pandemi (Kenan Olpak)

Sosyal Etki Ödülü: Kadraya Girmeyen Pandemi (Kenan Olpak)

Nevgül Bilsel Safkan – Zeynep Özbatur Atakan

