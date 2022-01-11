Atilla Dorsay’ın Irkçılığı Gördüm Tanıyorum Adlı Kitabı Çıktı

Duayen sinema yazarımız Atilla Dorsay’ın Irkçılığı Gördüm Tanıyorum adlı kitabı Varlık Yayınları tarafından kitapçılara dağıtıldı. Atilla Dorsay, her yıl yayınladığı sinema kitaplarıyla birlikte zaman zaman başka konuları ele aldığı yazılarını da kitaplaştırıyor. Daha önce yayınladığı, Benim Beyoğlum; Ağız Tadıyla; Bir Ömürden Seçilmiş Tablolar; Hayatımızı Aydınlatan Muhteşem Kadın Dostlarım; Yaşam ve Ölüm Kentleri: Bir Kıtadan Öbürüne; Ne Şurup Şeker Şarkılardı Onlar: Kişisel Bir 20. Yüzyıl Pop Müzik Tarihi gibi sinema dışı kitaplarına son olarak, 1988 yılından bugüne kadar yayınladığı ırkçılıkla ilgili yazılarını topladığı Irkçılığı Gördüm Tanıyorum adlı kitabını eklemiş oldu.