Kesişme: İyi ki Varsın Eren’in Trabzon Özel Gösterimine Büyük İlgi

Trabzon Maçka’da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin Trabzon özel gösterimi gerçekleştirildi. Vizyona girdiği bir hafta içerisinde yarım milyon kişiye ulaşarak 2022’nin en iyi giriş yapan Türk filmi olan Kesişme: İyi ki Varsın Eren’in Trabzon gösterimi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Basın Bülteni

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Rahman Beşel



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