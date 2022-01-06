Haftalık Seans Bilgileri, 07 – 13 Ocak 2022

Gösterimdeki filmlerin 07 – 13 Ocak 2022 seansları için tıklayınız. (Listeler eksiksiz değildir, bu salonlar ve seanslar dışında da gösterimler olabilir. Listelerden alıntı veya kopyalama yapıldığında kaynak olarak Haftalık Antrakt Sinema Gazetesi‘nin gösterilmesi rica olunur.)



Dağıtımdaki sinema filmi sayısı: 43 (23 yabancı, 20 Türkiye yapımı)

Bu hafta ilk kez vizyona çıkartılan film sayısı: 7 (3 yabancı, 4 Türkiye yapımı)

Açık olan sinema kompleksi sayısı: 393

Gösterim yapılan toplam perde/salon sayısı: 2.193

Dublaj, Altyazı ve Orijinal dilde gösterim oranları: DUB: %35, SUB: %29, OD: %36

Gösterim yapılan il sayısı: 79 + Kıbrıs

Film dağıtımı yapan şirket sayısı: 14

Toplam perde programlama sayısı: 3.440

Toplam uygulanacak seans sayısı: 13.012 (ekstra Cuma, Cumartesi, Pazar seansları 549 dahil)

Türkiye bilet satışı tam kapasitesi: Günlük: 1.691.560 bilet, Haftalık: 11.840.920 bilet

3D formatıyla gösterim yapacak perde sayısı: 215 perde

Blu-Ray formatıyla gösterim yapacak perde sayısı: 58 perde