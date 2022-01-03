Pandemi Sonrası Rekor Açılış: Eren Bülbül’ün Doğum Gününde Vizyona Giren Kesişme: İyi ki Varsın Eren Gişe Rekoru Kırdı

Eren Bülbül’ün doğum gününde, 01 Ocak 2022 tarihinde vizyona giren TRT ortak yapımı Kesişme: İyi ki Varsın Eren, birbuçuk gün içerisinde 190 bin 387 kişiye ulaşarak pandemi döneminde en çok hasılat yapan Türk filmi oldu. Pandemi döneminde vizyona giren birçok yabancı filmi de geride bırakan filmi vizyondaki ilk gününde izlemek isteyenler, sinemaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Filmi izleyenler sosyal medyada beğenilerini dile getiren mesajlar paylaştı. Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Norveç ve Danimarka’da vizyona giren film, 05 Ocak’ta Belçika’da, 06 Ocak’ta ise Azerbaycan’da sinemaseverlerle biraraya gelecek.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.