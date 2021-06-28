Ali Demirel’i Kaybettik

Levent Kırca’nın Olacak O Kadar ekibinde yer alan Ali Demirel, 29 Haziran 2021 Pazartesi günü hayatını kaybetti. Demirel’in oynadığı sinema filmleri arasında Çamur Şevket, Sultan, Teyzem, İnek Şaban, Arzu, Aşkı Ben mi Yarattım, Demiryol, İffet, Vatandaş Rıza, Banker Bilo, Zübük, Doktor Civanım, Dolap Beygiri, Faize Hücum, Çiçek Abbas, Kardeşim Benim, Bir Avuç Cennet, Çıplak Vatandaş, Bekçi, Umutsuzlar, Çark gibi filmler var. Ali Demirel’in cenazesi 30 Haziran 2021 Salı günü Marmaris Armutalan Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.