Şafak Tavkul’u Kaybettik

Ressam ve çizer Şafak Tavkul, 25 Haziran 2021 Cuma günü hayatını kaybetti. 1963 yılında dünyaya gelen Tavkul, ilk karikatür sergisini 1978’de, henüz 15 yaşındayken açtı. Öğrencilik yıllarından başlayarak çeşitli çocuk ve mizah dergilerinde çalıştı. 1988’de çizgi film sektörüne geçerek birçok uzun metrajlı filme imza attı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde de animasyon dersleri veren Tavkul, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü Konya’nın Sarayönü ilçesine bağlı Başhüyük Köyü Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazını müteakip toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.