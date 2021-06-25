Son 13 yıldır yazın gelişini belgesellerle karşılayan Documentarist – İstanbul Belgesel Günleri’nin 14. buluşması, 03 – 09 Temmuz 2021 tarihlerinde çevrimiçi, 06 – 11 Temmuz 2021 tarihlerinde ise mekânlarda, Fransız Kültür Merkezi, Arter ve Pera Müzesi’nde gerçekleştirilecek.
14. Documentarist – İstanbul Belgesel Günleri
Son 13 yıldır yazın gelişini belgesellerle karşılayan Documentarist – İstanbul Belgesel Günleri’nin 14. buluşması, 03 – 09 Temmuz 2021 tarihlerinde çevrimiçi, 06 – 11 Temmuz 2021 tarihlerinde ise mekânlarda, Fransız Kültür Merkezi, Arter ve Pera Müzesi’nde gerçekleştirilecek.