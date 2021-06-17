Nedim Akanlar’ı Kaybettik

Sinemamızın Yeşilçam dönemi Görüntü Yönetmenlerinden Nedim Akanlar, 17 Haziran 2021 Perşembe günü hayatını kaybetti. Kamera Asistanlığı, Set Amirliği, Kameramanlık ve Oyunculuk da yapan Akanlar’ın Görüntü Yönetmenliği yaptığı filmler arasında Liman Yosması, Genç Osman, Aşkın Kanunu, Fakir Bir Kız Sevdim, İzmir’in Kavakları, Sevgili Halam, Cilalı İbo: İstanbul Kaldırımlarında, Urfa İstanbul, Sevdiğim Adam, Ağrı Dağının Gazabı, Babaların Günahı, Bütün Aşklar Tatlı Başlar, Şerefimle Yaşarım, Alemin Keyfi Yerinde, Haydi Gençlik Hop Hop Hop, Kazım’a Ne Lazım, Red Kit, Bizim Düğün Ne Zaman gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.