Vay Babam Vay, 16 Temmuz’da Vizyonda

Komedi tutkunlarının merakla beklediği Vay Babam Vay filminin vizyon tarihi belli oldu. 16 Temmuz’da gösterime girecek ve bayram tatilinde sinema salonlarında kahkaha fırtınaları estirecek filmin konusu şöyle: İsmet ölünce ailesi ve kasabalılar cenaze için evinde toplanır. İmam, İsmet’in çocuklarına cenazeyi bir an önce defnetmek gerektiğini söyler. Ancak İsmet’in abisi geç kalınca cenaze bir türlü kaldırılamaz. Bu sırada aile miras paylaşımı hakkında konuşmaya başlar ve başlarına olmadık olaylar gelir. İsmet’in başka bir kadından olan çocuğu da cenazeye gelince işler iyice karışır. İsmet ailesine mirastan başka türlü bela bırakıp gitmiştir.

Basın Bülteni

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