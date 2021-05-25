Liesl Tommy’nin yönettiği ve Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marlon Wayans ile Audra McDonald’ın oynadığı Respect, önümüzdeki aylarda UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Aretha Franklin’in, babasının kilise korosunda ilahi söyleyen bir çocuktan uluslararası süper starlığa giden kariyerindeki yükselişini konu alan Respect, müzik ikonunun kendi sesini bulma yolculuğunun olağanüstü gerçek hikâyesi.