Hayao Miyazaki Dosyası Altyazı’nın Mayıs Sayısında

Altyazı Sinema Dergisi, Mayıs sayısını “Rüzgârlı Diyarların Büyücüsü” Hayao Miyazaki’ye ayırıyor. Anime sinemasının büyük ustasının kırk yılı aşan zengin filmografisini mercek altına alan dosyada, Miyazaki klasiklerine dair yazıların yanı sıra yönetmenin farklı filmleri arasındaki tematik bağlara odaklanan incelemeler de okunabilir. Dosya kapsamında Öykü Sofuoğlu, yönetmenin tüm varlıklara bir ruh bahşeden sinemasının özündeki animist perspektifi ele alıyor. Aslı Ildır, tüm Miyazaki filmlerinde güçlü bir karakter olarak karşımıza çıkan ve kahramanı dönüştürme görevi üstlenen tüm mekânlara yakından bakıyor.