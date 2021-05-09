Sinemada Tecrübelerini Birleştirdiler

Türkiye’de çektikleri Shame isimli gerilim filmiyle gündemde olan, Amerika merkezli film yapım firması Three Flames Pictures, ortakları yollarına emin adımlarla devam ediyorlar. Trevor Doyle, Alexa Khan, Nadira Akhonova ortaklığıyla kurulan ve uluslararası bir film yapım firması konumundaki Three Flames Pictures, Shame filmi sonrasında dünya film sektörüne açılacak birçok yeni yapımlarının çekimlerini Türkiye’de yapacaklarını, Türk oyuncu ve ekipleriyle çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladılar.

Basın Bülteni

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