Mehtap Ar’ı Kaybettik

Sinema ve tiyatro oyuncusu Mehtap Ar, 10 Nisan 2021 Cumartesi günü hayatını kaybetti. 06 Nisan 1957′de İstanbul’da doğan Mehtap Ar, oyunculuğa Lale Oraloğlu Tiyatrosu’nda başladı, Nejat Uygur ve Tevfik Gelenbe Tiyatroları’nda devam etti. Sinemaya 1974 yılı yapımı Ayrı Dünyalar filmi ile başladı. Ayrıca Pisi Pisi, Ateş Böceği, Adalı Kız, Darbe, Öyle Olsun, Devlet Kuşu, Yüz Karası, Azap Çiçeği, Şöhretin Sonu, Görgüsüzler, Beyaz Ölüm, Çalsın Sazlar, Gırgıriye’de Cümbüş, Kayıp Kızlar, Kupa Kızı, Evcilik Oyunu, Bir Aşk Bin Günah, Karılar Koğuşu gibi filmlerde oynadı. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.