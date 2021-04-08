Genç Öncüler Gençlik ve Spor Derneği tarafından düzenlenecek 6. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması başvuruları başladı. Kısa filmin gelişimini ve genç yeteneklerin keşfedilmesini amaçlayan yarışmanın tanıtım toplantısı, Beyoğlu Akademi’de gerçekleştirildi. Tema sınırlamasının olmadığı yarışmaya başvuran eserler Genel ve Lise olmak üzere iki farklı kategoride değerlendirilmeye alınacak. Son başvuru tarihinin 05 Eylül olarak açıklandığı yarışmada eserlerin değerlendirilmesinin ardından Ekim ayında Kısadan Hisse Kısa Film Günleri yapılacak.

Basın Bülteni

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Basın Toplantısından

