Kaya Akarsu’yu Kaybettik

Sinema ve tiyatro oyuncusu, Kaya Akarsu, 30 Mart 2021 Salı günü hayatını kaybetti. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Akarsu, 1970 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu’na girdi. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde oyunculuk ve seslendirme yapan sanatçı, 1995 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu’na atandı. Bazı TV programlarında sunuculuk da yapan, 01 Temmuz 1942 tarihinde Manisa – Akhisar’da doğan oyuncunun rol aldığı sinema filmleri arasında 77. Dosya, Cumhuriyet, Abdülhamit Düşerken, Miras, Divanyolu: Bir Medeniyet Rüyası gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.