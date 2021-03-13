Kadrajımda Gölbaşı: Ödülü Kısa Film Yarışması’nda Ödülleri Sahiplerini Buldu

Gölbaşı Belediyesi’nin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile bir araya gelerek hayata geçirdiği kısa film yarışmasının kazananları belli oldu. Prof. Kağan Olguntürk, Doç. Dr. Aydan Özsoy, Doç. Kurtuluş Özgen, Özge Akkoyunlu ve Erdem Murat Çeliker’den oluşan Seçici Kurul Üyeleri, yarışmaya katılan filmleri değerlendirdikten sonra Birincilik Ödülü, yönetmenliğini Mehmet Turan Tuncay’ın yaptığı Gölbaşı’nın Ustası adlı esere verildi.

Basın Bülteni

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Gölbaşı’nın Ustası



Gözlerindeki Sinema



Ankara’nın Kalbi Gölbaşı



Gölbaşı Sevgilim, Sevgi Çiçeği, Benim Gözümden Gölbaşı

