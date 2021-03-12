Ertem Göreç’i Kaybettik

Sinemamızın Yeşilçam döneminin önemli yönetmenlerinden Ertem Göreç, 12 Mart 2021 Cuma günü hayatını kaybetti. Film Yönetmenleri Derneği’nin kurucusu ve onur üyesi olan Göreç, küçük yaşta film montaj yardımcılığı yaparak sinemaya girdi ve sinemanın çeşitli alanlarında çalıştı. İlk filmi Kanlı Sevda’yı 1959 yılında yönetti, Otobüs Yolcuları ve Karanlıkta Uyananlar filmleriyle dikkat çekti. Ertem Göreç’in naaşı vasiyeti üzerine Tıp Fakültesi’ne verildi. Göreç, Karanlıkta Uyananlar filmiyle 1965 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden En İyi Film dalında üçüncülük ödülü almıştı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.