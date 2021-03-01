Klaros Yayınları, Sinema Kitaplığı Şubat Kitapları Raflardaki Yerini Aldı

Klaros Yayınları, 2021’in Ocak ayında başlattığı Klaros Sinema Kitaplığı serisinden 3 yeni kitabını daha yayınladı. Dizi editörlüğünü sinema yazarı – yönetmen, Türk sinema tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla da tanınan Mesut Kara’nın üslendiği Klaros Sinema Kitaplığı’nın Şubat ayı kitapları geçtiğimiz günlerde yayınlanarak raflarda ve internet kitap satış noktalarında yerini aldı. Sinema Kitaplığı serisinden her ay üç sinema kitabı yayınlamayı planlayan Klaros Yayınları’nın Şubat kitapları arasında, dizinin editörlüğünü yürüten Mesut Kara’nın ilk baskısı 2017 yılında Etki Yayınları tarafından yapılan Benim Sinemacılarım adlı kitabının genişletilmiş 2. baskısı da yer alıyor.

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