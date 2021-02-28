TRT 2’den Mart Ayında Her Akşam Farklı Film

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri Mart ayında ekrana getirecek. Türkiye’nin kültür sanat kanalı TRT 2’nin merakla beklenen Mart ayı filmleri belli oldu. Birçok alanda özel yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, Mart ayında her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerin beğenisine sunacak. Aralarında televizyonda ilk kez ekranlara gelecek yapımların da yer aldığı filmler, Mart ayı boyunca orijinal dillerinde yayımlanacak.