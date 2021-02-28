Sevgili Lucio Sana Yazıyorum, Biografilm Festival’de Gösteriliyor

Yönetmenliğini Riccardo Marchesini’nin yaptığı Sevgili Lucio, Sana Yazıyorum (Caro Lucio, ti Scrivo), Biografilm Festival kapsamında çevrimiçi olarak gösteriliyor. Egle, şarkıcı – söz yazarı Lucio Dalla’nın postacısıdır. İlginç olan, şarkıcının ortadan kaybolmasından sonra bile Egle’ın işi bitmemiştir. Egle, elinde kalan Lucio’ya yazılan mektuplardan hareketle onun sözlerini devam ettirmek için yeni şarkı sözleri yazmaya karar verir.

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