Dijital Detaylar 1. Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali Ödülleri Açıklandı

Bu yıl ilki düzenlenen Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali, 20 – 21 Şubat 2021 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi. Youtube üzerinden de canlı yayınlanan festivale birçok akademisyen ve belgesel yönetmeni katıldı. Prof. Dr. Ceyhan Kandemir’in Festival Direktörlüğünü yaptığı festivalde birçok farklı üniversiteden ve farklı çalışma alanlarından jüri üyesi belgesel filmleri değerlendirdi. 70’ten fazla belgesel filmin katıldığı festivalde Göçün 8 Şiiri, Uzak, Tülütabaklar: Ölümsüz Kahramanlar ve Yaylacı adlı belgesel filmler çeşitli ödüller kazandı. Türkiye’de çalışmalarına devam eden büyük ustalara da ayrıca onur ödülleri takdim edildi.

Basın Bülteni

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Yaylacı (Memtevri)

