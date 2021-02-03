AFSAD 4. Kısa Film Festivali Yapıldı

AFSAD 4. Uluslararası Kısa Film Festivali, 29 – 31 Ocak 2021 tarihleri arasında pandemi nedeniyle online olarak yapıldı. Festival kapsamında düzenlenen Ulusal Kısa Film Yarışması’nda 226 film yarıştı. 13 Kurmaca, 9 Belgesel, 6 Deneysel, 5 Animasyon film finalist olarak seçilerek ana jüri üyelerinin takdirine sunuldu. AFSAD Sinema Ödülü’nün Yönetmen Özcan Alper’e verildiği festivalde, Kurmaca dalında En İyi Film Ödülü Yağmur Şnorkel ve Taze Fasulye, Belgesel dalında Yeni Baştan, Deneysel dalında Vortex, Animasyon dalında Son adlı kısa filmlere verildi ve 31 Ocak Pazar günü gerçekleşen ödül töreninin ardından ödüller sahiplerini buldu.

Basın Bülteni

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Ödüller:

Kurmaca Dalında:

En İyi Film: Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye (Yavuz Akyıldız)

Jüri Özel: Ağır Yük (Yılmaz Özdil)

Merter Oral Özel: Şeker Gıda (Ferman Narin)

Fikret Otyam Özel: Mamaville (Irmak Karasu)

Tuğrul Çakar Özel: Ziyafet (Fırat Özeler)

Belgesel Dalında:

En İyi Film: Yeni Baştan (Taha Ovacı)

Jüri Özel: Seval (Ahmet Keçili)

Deneysel Dalında:

En İyi Film: Vortex (Cüneyt Işık)

Jüri Özel: Yeryüzü (Burak Kum)

Animasyon Dalında:

En İyi Film: Son (Orhan Umut Gökçek)

Jüri Özel Ödülü: Bitcoin’i Olan Rakun (Serdar Çotuk)