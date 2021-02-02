Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü tarafından düzenlenen MAÜ Anifest 2. Çizgi Film Festivali, 05 – 09 Nisan 2021 tarihleri arasında çevrimiçi gerçekleştiriliyor. Festival kapsamında, katılımcıları alanında uzman isimlerle buluşturacak çalıştay, workshoplar ve söyleşilerin yanı sıra bir de ödüllü Animasyon Film Yarışması yapılacak. Son başvuru tarihi 22 Mart 2021 olarak ilan edilen yarışmaya katılacak filmlerin ön değerlendirmesi 05 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. 09 Nisan 2021 Cuma günü yapılacak ödül töreninde yarışmayı kazanan çizgi filme 2.000 TL, ikinciye 1.500 TL, üçüncüye ise 1.000 TL para ödülü verilecek.

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