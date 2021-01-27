Yerli Dizi Yersiz Uzun, Klaros Yayınları’ndan Çıktı

Korkut Akın’ın Yerli Dizi Yersiz Uzun adlı lisans tezi Klaros Yayınları tarafından kitapçılara dağıtıldı. Kitap arka kapağına Seyhan Akın imzasıyla şöyle tanıtılıyor: “Bu kitap, TV kanallarının daha fazla reklam hırsıyla yılan hikâyesine dönen yerli TV dizilerimizin, üretimleri aşamasında yaşananlara geniş bir pencere açıyor. Dünya pazarlarında daha çok talep edilen, kaliteli yerli dizi üretmenin yolu, süresini uzatmakta değil, kamera arkasında çalışanların koşullarının iyileştirilmesinden geçiyor.”