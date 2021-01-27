İstanbul Modern Sinema’da Kısa Film Şöleni Devam Ediyor: Gelecek Kısa’da, Oscar’ın Kısaları

İstanbul Modern Sinema, özgür bir format olan kısa filmlerden zengin bir program demeti sunuyor. Biz de Varız! Kısalar seçkisinin ardından ikinci seçki olarak Oscar’ın Kısaları, kısa film sever seyirciyle buluşuyor. Seçki, 2020 yılında Akademi Ödülleri’nde animasyon ve canlı çekim dallarında Oscar’a aday olan 8 kısa filmden oluşuyor. 28 – 31 Ocak arası yayınlanacak Oscar’ın kısaları arasında ödüllü Komşuların Penceresi filmi de yer alıyor.

Bir Kız Kardeş (A Sister)



Evlat (Daughter)



Hatırlamaya Değer (Memorable)



Kardeşlik (Bratherhood)



Kız Kardeşim (Sister)



Komşuların Penceresi (The Neighbors Window)



Nefta Futbol Kulübü (Nefta Football Club)



Saria

