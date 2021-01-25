AFSAD 4. Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında yapılacak Türkiye’de Belgesel Sinema Paneli, 27 Ocak 2021 Çarşamba günü, saat: 20:00’de zoom üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. Türkiye’de Belgesel Sinema Paneli konuşmacılarından Alev Fatoş Parsa, “Türkiye’de Belgesel Yönetmeni Yetiştirmek”, Sibel Göloğlu “Türkiye’de Su Altı Belgeselciliği”, Zehra Tülin Sertöz ise “Amerika’da Belgesel Eğitimi Alıp, Amerika’da Belgesel Çekmek” konularını teferruatlı bir şekilde ele alacak, tartışacak ve bu konudaki görüşlerini belirtecekler.

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