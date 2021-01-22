Ali Utku’yu Kaybettik

Görüntü Yönetmeni Ali Utku, 22 Ocak 2021 Cuma günü hayatını kaybetti. 07 Nisan 1960 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelen Utku, Yönetmenliğini Ömer Kavur’un yaptığı Karşılaşma adlı filmle Antalya Film Festivali ve SİYAD – Sinema Yazarları Derneği’nden, Geçmiş adlı filmle ise Antakya Film Festivali’nden En İyi Görüntü Yönetmeni ödülleri aldı. Sinemamızın önemli filmleri Kırık Bir Aşk Hikayesi, Masumiyet, Üçüncü Sayfa, Abuzer Kadayıf, Melekler Evi, Yazgı, Memleket Meselesi, Dilekçe, Son Cellat, Kızım Gibi Kokuyorsun adlı filmlerde çalışan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.