2021’in İlk Büyük Teknoloji Yatırımı Hayata Geçti

Ülkemiz uzun süredir pandeminin zorlukları ile uğraşıyor. Covid salgını neredeyse tüm sektörlerde daralmalara ve krizlere yol açtı. Güzel haberlere hasret kaldığımız bu günlerde 2021’in ilk büyük yatırımı film sektöründe yapıldı. Son yıllarda Avrupa ve Amerika sinemasında kullanılan Virtual Production denilen sanal prodüksiyon teknolojisi Türkiye’ye geldi. İlaç sektöründe başarı göstermiş Vefa İlaç ve Flora Klinik’in ortaklarından Müşvik Guluzade, MGX Film’i kurarak sinema sektörüne de can suyu oldu. Bu teknoloji sayesinde özellikle farklı mekânlarda farklı zamanlarda çekilmesi gereken görüntülerin bir arada tek seferde çekilmesine mümkün oluyor.