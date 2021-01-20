Eğlence ve Etkinlik Sektöründe Dev İş Birliği: İKSV’nin Yeni Resmi Biletleme Platformu Passo Oldu

İstanbul Film, Müzik, Caz, Tiyatro Festivalleri, İstanbul Bienali, İstanbul Tasarım Bienali, Filmekimi ve Salon İKSV konserleriyle her sene İstanbul’un kültür – sanat yaşamını renklendiren ve zenginleştiren İKSV – İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın biletleri artık PASSO platformu aracılığıyla satılacak. Biletleme dünyasındaki tecrübe, deneyim ve inovatif gücünü 2019 yılından itibaren kültür – sanat ve etkinlik dünyasına da taşıyan, biletleme sektörünün en büyük oyuncusu PASSO’nun İKSV ile yaptığı yeni işbirliği, izleyicilerin kullanıcı deneyimlerini çok daha üst seviyelere taşıyacak.

Ceyhun Kazancı (PASSO Genel Müdürü)



Güngör Taner (İKSV Genel Müdürü)

