Eğlence ve Etkinlik Sektöründe Dev İş Birliği: İKSV’nin Yeni Resmi Biletleme Platformu Passo Oldu

İstanbul Film, Müzik, Caz, Tiyatro Festivalleri, İstanbul Bienali, İstanbul Tasarım Bienali, Filmekimi ve Salon İKSV konserleriyle her sene İstanbul’un kültür – sanat yaşamını renklendiren ve zenginleştiren İKSV – İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın biletleri artık PASSO platformu aracılığıyla satılacak. Biletleme dünyasındaki tecrübe, deneyim ve inovatif gücünü 2019 yılından itibaren kültür – sanat ve etkinlik dünyasına da taşıyan, biletleme sektörünün en büyük oyuncusu PASSO’nun İKSV ile yaptığı yeni işbirliği, izleyicilerin kullanıcı deneyimlerini çok daha üst seviyelere taşıyacak.
Ceyhun Kazancı (PASSO Genel Müdürü)