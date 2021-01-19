Bülent Yıldıran’ı Kaybettik

Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Bülent Yıldıran, 19 Ocak 2021 Salı günü hayatını kaybetti. 08 Temmuz 1957 tarihinde dünyaya gelen Yıldıran, oyunculuğa Tiyatro Halkevleri’nde amatör olarak başladı. 1977 yılında ilk profesyonel deneyimini Öncü Sahne’de yaşadı. Daha sonra Ankara Halk Tiyatrosu, Sanat Evi, Ali Hürol Tiyatrosu, Ankara Komedi Sahnesi, Kaktüs Kabare, Ankara Ekin Tiyatrosu gibi tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Aşk Tesadüfleri Sever, Öyle ya da Böyle, İki İyi Çocuk ve Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası adlı film ve dizilerde Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.