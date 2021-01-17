En İyi Festival Direktörü Haydar Işık

Bu yıl Ankara’da ilk defa verilecek Biz Bize Medya Ödülleri’nde En İyi Film Festival Direktörü Ödülü 9. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin direktörü yönetmen Haydar Işık’a gitti. 17 Şubat 2021 tarihinde düzenlenecek ödül töreni birçok kategoride başarılı isimleri ödüllendirecek. Haydar Işık, festival kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde bir çok filmi ve oyuncuyu Malatya’ya getirip, festivali halk ile iç içe geçirme mottosuyla yola çıkmıştı. Cezaevi ve Huzurevinde yapılan film gösterimleri ile Festivale Rol Kes gibi etkinlikler yaparak halk ile festivali buluşturmuş ve tarafsız duruşuyla adından söz ettirmişti.

Basın Bülteni

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