Ekrem Gökkaya’yı Kaybettik

Sinemamızın Yeşilçam döneminin efsane oyuncularından Ekrem Gökkaya, 17 Ocak 2021 Pazar günü hayatını kaybetti. 1934 yılında Konya’da dünyaya gelen Gökkaya, 1959 yapımı Ömrüm Böyle Geçti isimli filmde kamera karşısına geçti. Rol aldığı sinema filmleri arasında Eşrefpaşalı, Hacı Murat, Yarın Başka Bir Gündür, Babaların Günahı, Battal Gazi Destanı, Rüzgar Murat, Akma Tuna, Hayatımızın En Güzel Yılları, Şahmaran, Anadolu Ekspresi, Hazreti Ömer, Rabia, Tatlım, Gerzek Şaban, Yedi Bela Hüsnü, Atla Gel Şaban, Emine, En Büyük Şaban, Sosyete Şaban gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.